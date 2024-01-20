«Профессорский» корпус. Воронежский математик рассказывает об истории легендарного дома

Вероятно, отправной точкой для написания книги «Профессорский» корпус Воронежского сельскохозяйственного института» математику Валерии Овсянниковой послужили слова Константина Паустовского: «История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)