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Газета Коммуна

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«Профессорский» корпус. Воронежский математик рассказывает об истории легендарного дома

Вероятно, отправной точкой для написания книги «Профессорский» корпус Воронежского сельскохозяйственного института» математику Валерии Овсянниковой послужили слова Константина Паустовского: «История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни.

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