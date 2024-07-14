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Царьград

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Неизвестные открыли стрельбу по окнам многоэтажки в Новокузнецке

Неизвестные открыли стрельбу по окнам многоэтажки в Новокузнецке

В соцсетях появились фотографии окон жилого дома в Новокузнецке со следами от пуль.В Новокузнецке на улицах Пионерской и Ермакова случился переполох.

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