Министр МЧС России поздравил первокурсников Академии гражданской защиты МЧС России с принятием присяги

Министр МЧС России поздравил первокурсников Академии гражданской защиты МЧС России с принятием присяги

17 сентября под руководством Министра МЧС России Александра Куренкова в ведомственной Академии гражданской защиты состоялось торжественное принятие присяги курсантами.

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