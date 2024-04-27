Спикер Кремля Песков: никаких предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет

АХ

Александр Хрусталев

Необходимо нам делать свой военный альянс. У нас сосед Северная Корея также нуждается в военной поддержке, а сейчас времена горячие, благодаря сатанинскому отродью. Наступают необходимость создавать другие международные организации, альтернативные западным.. И бороться против войн..