Спикер Кремля Песков: никаких предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет

Никаких предпосылок для переговоров между Российской Федерацией и Украиной в настоящий момент нет. Соответствующее заявление в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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