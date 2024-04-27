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Спикер Кремля Песков: никаких предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет

Спикер Кремля Песков: никаких предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет

Никаких предпосылок для переговоров между Российской Федерацией и Украиной в настоящий момент нет. Соответствующее заявление в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Комментарии
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АХ
Александр Хрусталев
Необходимо нам делать свой военный альянс. У нас сосед Северная Корея также нуждается в военной поддержке, а сейчас времена горячие, благодаря сатанинскому отродью. Наступают необходимость создавать другие международные организации, альтернативные западным.. И бороться против войн..
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