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Ивановские новости

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Эксперты: Женщины активнее наращивают присутствие среди молодых ИП

Эксперты: Женщины активнее наращивают присутствие среди молодых ИП

По данным банка ВТБ, число индивидуальных предпринимателей младше 35 лет среди клиентов сегмента малого и среднего бизнеса выросло на 18% с начала 2026 года.

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