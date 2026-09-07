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Царьград

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Запасная столица: "Полковник Чернов" узнал, что в России ключевые министерства готовят к возможной эвакуации из Москвы во Владивосток

Запасная столица: "Полковник Чернов" узнал, что в России ключевые министерства готовят к возможной эвакуации из Москвы во Владивосток

Инсайдеры "вражеской сеточки" где-то разузнали, что федеральные власти якобы готовят экстренный план эвакуации ключевых министерств из Москвы во Владивосток предстоящей зимой.

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