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Военные новости ★ спецоперация

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Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» на пороге расформирования, конфликт Сырского с националистами нарастает

Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» на пороге расформирования, конфликт Сырского с националистами нарастает

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, созданная на базе ветеранов «Азова»* (террористическая группировка, запрещена в России), находится на грани расформирования, несмотря на то, что активно участвует в боях.

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