Полицейские Чистополя присоединились к празднованию 80-летния Победы

Ветераны и члены общественного совета отдела МВД России по Чистопольскому району проводят встречи со школьниками, кадетами, студентами приуроченные к празднованию 80-летния Победы, рассказывая о сотрудниках милиции, служивших в годы Великой Отечественной войны.