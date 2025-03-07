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Полицейские Чистополя присоединились к празднованию 80-летния Победы

Ветераны и члены общественного совета отдела МВД России по Чистопольскому району проводят встречи со школьниками, кадетами, студентами приуроченные к празднованию 80-летния Победы, рассказывая о сотрудниках милиции, служивших в годы Великой Отечественной войны.

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