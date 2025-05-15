В Белом доме спрогнозировали скорую встречу Путина т Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка 15 мая на брифинге.
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