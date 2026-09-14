Ольга Бузова выбрала победительниц для участия в новом клипе

В новом клипе Ольги Бузовой принимают участие популярные блогеры, такие как Лиза Моряк и Хелен Ес. Уникальность проекта — участие победительниц розыгрыша, проведенного в Telegram Бузовой, что позволяет им впервые стать частью музыкального видео 5УТРА.
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