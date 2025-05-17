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Ткачак о поражении «Флориды» от «Торонто» в 6-м матче: «Не собираемся сидеть и дуться. Мы проигрывали 0-2 в серии, тогда сценарий с 7-й игрой нам бы понравился»

Ткачак о поражении «Флориды» от «Торонто» в 6-м матче: «Не собираемся сидеть и дуться. Мы проигрывали 0-2 в серии, тогда сценарий с 7-й игрой нам бы понравился»

«Лифс» перевели серию второго раунда Кубка Стэнли в седьмой матч, одержав победу в гостях (2:0).  «Они добыли победу на нашем домашнем льду.

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