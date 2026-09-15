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Царьград

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CBS показал разрушения на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте

CBS показал разрушения на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте

CBS представил снимки разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, полученные от военных. Повреждены самолеты и инфраструктура.

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