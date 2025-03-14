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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар и Эдерсон из-за травм не сыграют за Бразилию с Аргентиной и Колумбией. Эндрик вызван в сборную

33-летний форвард «Сантоса» был включен в состав бразильцев на мартовские матчи с Колумбией (20-го) и Аргентиной (25-го) в рамках квалификации ЧМ-2026.

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