Бесплатных приложений ВКонтакте для бизнеса: как найти, ТОП-10 лучших

ВКонтакте (ВК) – самая популярная социальная сеть на территории Российской Федерации. Кроме поиска друзей, групп по интересам и разного контента, веб-платформа также используется бизнес-структурами для рекламы продукции или прямой продажи товаров.
ВКонтакте (ВК) – самая популярная социальная сеть на территории Российской Федерации. Кроме поиска друзей, групп по интересам и разного контента, веб-платформа также используется бизнес-структурами для рекламы продукции или прямой продажи товаров.
Свежие комментарии