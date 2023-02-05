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Бесплатных приложений ВКонтакте для бизнеса: как найти, ТОП-10 лучших

Бесплатных приложений ВКонтакте для бизнеса: как найти, ТОП-10 лучших

ВКонтакте (ВК) – самая популярная социальная сеть на территории Российской Федерации. Кроме поиска друзей, групп по интересам и разного контента, веб-платформа также используется бизнес-структурами для рекламы продукции или прямой продажи товаров.

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