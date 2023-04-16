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В Республике Марий Эл полицейские спасли на пожаре мужчину с ограниченными возможностями передвижения

В Республике Марий Эл полицейские спасли на пожаре мужчину с ограниченными возможностями передвижения

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Йошкар-Оле поступило сообщение о пожаре. Объектом возгорания стала одна из квартир одноэтажного пятиквартирного жилого дома по улице Школьной.

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