Экс-сценарист Dragon Age надеется, что Bloodlines 2 достигнет уровня Clair Obscur: Expedition 33 или Baldur's Gate 3Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 преодолела большое препятствие: продолжение культовой ролевой игры 2004 года наконец-то, скоро выйдет.
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