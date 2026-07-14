В «Мосфото» появился новый раздел с архивными кадрами и историей реставрации памятников архитектуры

Историк искусств Петр Баранов отметил, что проект «Культурное наследие Москвы» увлечет горожан всех поколенийНовый цифровой раздел «Культурное наследие Москвы» запустили в городском медиабанке «Мосфото» (foto.
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