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Царьград

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Месть за "Волгу": Киевская артиллерия накрыла своих же. Убито 25 солдат

Месть за "Волгу": Киевская артиллерия накрыла своих же. Убито 25 солдат

Группа из двадцати пяти украинских военных расстреляна своей же артиллерией за попытку сдаться. Об этом рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным "Купол".

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