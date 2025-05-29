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  • Александр
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«Звезда»: Патрушев прибыл на базу Балтфлота для обсуждения военных учений

«Звезда»: Патрушев прибыл на базу Балтфлота для обсуждения военных учений

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев прибыл на базу Балтийского флота в Калининградской области, где обсудил проходящие военные учения по защите национальных интересов России.

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