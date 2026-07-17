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Власти Республики Алтай перенаправят списанные бюджетные кредиты на помощь участникам СВО

Власти Республики Алтай перенаправят списанные бюджетные кредиты на помощь участникам СВО

Глава Республики Алтай Андрей Турчак объявил о решении региональных властей перенаправить средства, высвободившиеся после списания бюджетных кредитов, на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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