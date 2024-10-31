В Новосибирске ликвидирована крупная вария на теплосетях

Крупная авария на теплосетях в Новосибирске ликвидирована, сообщили в мэрии.По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, восстановительные работы на ПНС-5 завершились 30 октября.
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