В Новосибирске продают кожаную куртку в стиле сериала "Слово пацана"

Мода на 90-е подстрекает многих пересматривать свой гардероб и выставлять забытые вещи на продажу.На популярном сайте объявлений продавец предлагает приобрести кожаную куртку, очень похожую на ту, которую носит один из героев сериала "Слово пацана".