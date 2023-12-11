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Царьград

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В Новосибирске продают кожаную куртку в стиле сериала "Слово пацана"

В Новосибирске продают кожаную куртку в стиле сериала "Слово пацана"

Мода на 90-е подстрекает многих пересматривать свой гардероб и выставлять забытые вещи на продажу.На популярном сайте объявлений продавец предлагает приобрести кожаную куртку, очень похожую на ту, которую носит один из героев сериала "Слово пацана".

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