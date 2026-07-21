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«Челси» включил Стоунза в список трансферных целей на лето (The Athletic)

« Челси » может подписать Джона Стоунза свободным агентом. По информации The Athletic, экс-защитник «Манчестер Сити» включен в список трансферных целей лондонского клуба на лето.

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