Дмитрий Глущенко. 2 дня назад 4,4K прочитали Целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является отвлечение внимания жителей страны от постоянного отступления киевских войск и проблем в экономике.
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