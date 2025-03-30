В Европе и Киеве продолжают обсуждать ввод западных войск на Украину, причем делают это так, как будто вопрос уже практически решен, хотя все понимают, что никто в Европе и Британии не решится отправлять контингенты без американских гарантий (в которых Вашингтон уже не раз отказывал).
Путин всё ещё пытается спасти Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sa
svet alex
Опять спасаем во вред себе! Мы неисправимы!
Ответить
4 час.
Юрий Золотарев
Бандеровский ПОЗОР УРкаины нкогда и НИЧЕМ уже не замажешь!!
Ответить
3 час.
И
ИгорьОвчаренко
ОПЯТЬ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.....
Ответить
3 час.
Свежие комментарии