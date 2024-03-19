Поезд «Сила в правде» с подбитой техникой ВСУ прибудет в Новосибирск 20 марта

На открытых платформах посетителям продемонстрируют образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил России, а также экспозиции Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Юнармии.
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