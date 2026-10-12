«Калибры» ударили в сердце ВСУ, ответ дан: главная новость СВО 12 октября

В ночь на 12 октября российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО РФ нейтрализовали 151 дрон самолетного типа над 11 регионами России.
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