Редкое фото красных спрайтов стало лучшим в 2024 году

Фотография редких красных спрайтов в Шанхае победила в конкурсе «Лучший фотограф-метеоролог года». Чтобы сделать это изображение, выбранное из 25 фотографий, фотограф Ван Синь провёл несколько часов на месте и ждал, когда появятся неуловимые спрайты.