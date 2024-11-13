Редкое фото красных спрайтов стало лучшим в 2024 году

Фотография редких красных спрайтов в Шанхае победила в конкурсе «Лучший фотограф-метеоролог года». Чтобы сделать это изображение, выбранное из 25 фотографий, фотограф Ван Синь провёл несколько часов на месте и ждал, когда появятся неуловимые спрайты.
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