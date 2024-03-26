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Член бундестага Шпан: с Путиным может справиться лидер ХДС Мерц

Член бундестага Шпан: с Путиным может справиться лидер ХДС Мерц

Заместитель главы фракции консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц "не справляется" с президентом РФ Владимиром Путиным, на месте главы немецкого кабмина должен стоять глава ХДС Фридрих Мерц.

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