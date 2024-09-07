В Тамбове утром сгорел дом на Октябрьской

Сегодня, 7 сентября, рано утром поступило сообщение о возгорании в Тамбове по улице Октябрьская. Сотрудники 1-й специализированной пожарно-спасательной части и 5-й пожарной части локализовали горение нежилого одноэтажного расселëнного дома.
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