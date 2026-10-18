Водитель признался, что спал за рулём, пока автомобиль двигался по закрытому участку трассы В Калифорнии 22-летний водитель Tesla заснул за рулём при включённой системе Full Self-Driving (FSD), при этом автомобиль на высокой скорости въехал в зону ранее произошедшей аварии и столкнулся с припаркованной полицейской машиной.