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НБА. «Оклахома» – «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Орландо» и другие матчи

Идущая второй на Западе «Оклахома» примет лидера регулярки «Бостон», «Голден Стэйт» попытается прервать серию из трех поражений во встрече с четвертой командой Востока «Орландо» НБА Регулярный чемпионат Филадельфия – Чикаго Дата проведения 3 января, 03.

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