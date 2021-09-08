Кабмин предложил запретить сделки с акциями ОПК без согласования президента

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект предусматривает, что правительство будет подготавливать предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса.
Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект предусматривает, что правительство будет подготавливать предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса.
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