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Кабмин предложил запретить сделки с акциями ОПК без согласования президента

Кабмин предложил запретить сделки с акциями ОПК без согласования президента

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект предусматривает, что правительство будет подготавливать предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса.

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