Аномальная жара под 40°C стала причиной лесных пожаров в Бурятии

В Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии заявили, что аномальная жара почти под 40°C стала причиной возникновения лесных пожаров в Бурятии, в регионе действуют 19 возгораний на площади более 21,5 тысячи гектаров.
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