Уилкерсон: разговор Путина и Трампа может привести к миру на Украине

Беседе российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может «вывести» стороны на «траекторию» быстрого урегулирования украинского конфликта, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
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