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Пекин начинает ставить свои условия перед Вашингтоном

Пекин начинает ставить свои условия перед Вашингтоном

МОСКВА, 14 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Предстоящий в начале сентября визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри с 31 августа по 3 сентября в Китай широко освещался во второй половине августа российскими СМИ (например, тут).

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