Регионы с наибольшей преждевременной смертностью указал Минздрав

Не только коронавирус является проблемой для здоровья россиян. Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения провел исследование и составил карту регионов России по масштабам потерь продолжительности жизни.
Не только коронавирус является проблемой для здоровья россиян. Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения провел исследование и составил карту регионов России по масштабам потерь продолжительности жизни.
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