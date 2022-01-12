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Регионы с наибольшей преждевременной смертностью указал Минздрав

Не только коронавирус является проблемой для здоровья россиян. Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения провел исследование и составил карту регионов России по масштабам потерь продолжительности жизни.

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