За неделю от атак украинских ВС погибли 46 мирных жителей России

По данным дипломата, с территории Украины было выпущено не менее 7462 боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ, среди которых - реактивные системы залпового огня (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм с кассетной боевой частью, мины, гранаты, ударные беспилотники БПЛА, FPV-дроны и стрелковое оружие.