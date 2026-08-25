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Регионы России

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За неделю от атак украинских ВС погибли 46 мирных жителей России

За неделю от атак украинских ВС погибли 46 мирных жителей России

По данным дипломата, с территории Украины было выпущено не менее 7462 боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ, среди которых - реактивные системы залпового огня (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм с кассетной боевой частью, мины, гранаты, ударные беспилотники БПЛА, FPV-дроны и стрелковое оружие.

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