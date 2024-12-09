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Жириновский и это предсказал, или Зачем турки захватывают Сирию

Жириновский и это предсказал, или Зачем турки захватывают Сирию

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский полагал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конечном счёте добьётся свержения Башара Асада.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора бы уже Эрдоганчику весь кислород перекрыт, а то охренели мальчик да так, что дальше не куда и у России сосёт в три горла, хохлам своё оружие продаёт [а им вообще то русских парней убивают], теперь вот на деньги США Сирию под себя подмял! А ещё сука в БРИКС хочет пролезть! Если у России такие друзья, то Враги для неё уже не позволительная роскошь!
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17 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
А он уже паспорт поменял на Сулейман Великолепный!
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10 час.

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