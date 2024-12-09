Жириновский и это предсказал, или Зачем турки захватывают Сирию

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пора бы уже Эрдоганчику весь кислород перекрыт, а то охренели мальчик да так, что дальше не куда и у России сосёт в три горла, хохлам своё оружие продаёт [а им вообще то русских парней убивают], теперь вот на деньги США Сирию под себя подмял! А ещё сука в БРИКС хочет пролезть! Если у России такие друзья, то Враги для неё уже не позволительная роскошь!