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Команда Леброна впервые с его дебютного сезона имеет «-11» по разнице побед и поражений

«Лейкерс» в среду крупно проиграли «Миннесоте» – 104:124. У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах и 29-40 в турнирной таблице.

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