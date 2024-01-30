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Соки из цитрусовых

Соки из цитрусовых

Как пить правильно Правила употребления Не всем можно пить сок натощак. Он содержит фруктовые кислоты и сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой ЖКТ и повышение уровня сахара в крови, поэтому не рекомендуется при обострении заболеваний органов пищеварения и сахарном диабете.

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