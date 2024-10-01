Бронеавтомобили «Щука» и «Чекан»: частная разработка для военной компании Броневик «Щука» в ЦАР, конец десятых годов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бронеавтомобили «Щука» и «Чекан»: частная разработка для военной компании Броневик «Щука» в ЦАР, конец десятых годов.
Свежие комментарии