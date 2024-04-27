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'Антинетаньяхуизм' – в Австралии придумали новое слово

'Антинетаньяхуизм' – в Австралии придумали новое слово

Австралийское издание Financial Review породило новый термин. «Я вот даже не знаю: можно ли его будет использовать в эфирах российского ТВ?»? – задаётся вопросом политолог Корнилов.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Да, как то с первого слова заголовка подумалось о &quot;русском следе&quot;... Видимо, много австралийцев очень хорошо знакомы с ненормативной русской лексикой.
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12 час.
Алексей Тан
Всякие, инородцы с русскими фамилиями... пресмыкаются или ...просто уже за циклились на РУССКОМ языке... их ни сколько не трогают слова, пенис, фалос, член, дилдо,... а вот Русское слово из трёх букв...ХАЙ... ИХ в исступление и беснование приводит!!... Троебалты.... это норма... а нетаньяхуизм... это ... крамола!!... Тут что то о еврейской шизофрении по весне писали... Очень, очень похоже.... что этому ЕСТЬ МЕСТО.
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11 час.

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