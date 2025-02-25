Слабое место Советского Союза Красный колоссНа рубеже 1970–1980-х годов среднестатистический обыватель на Западе был уверен, что капиталистический мир проигрывает СССР.
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Слабое место Советского Союза Красный колоссНа рубеже 1970–1980-х годов среднестатистический обыватель на Западе был уверен, что капиталистический мир проигрывает СССР.
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