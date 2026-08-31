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Бриэр не согласен с тем, что «Филадельфия» взорвала рынок НХЛ оффер-шитом Лео Карлссону: «Это упрощение. Потолок зарплат вырос, и агенты работают с процентом от него»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр не согласен с мнением, что « Филадельфия » взорвала рынок НХЛ , сделав оффер-шит форварду « Анахайма » Лео Карлссону .

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