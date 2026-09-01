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МИД: Россия решительно и разрушительно ответит на случаи эскалации на Балтике

МИД: Россия решительно и разрушительно ответит на случаи эскалации на Балтике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о возможности ответа России на эскалацию военно-политической обстановки на Балтике.

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