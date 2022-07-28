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В крупных городах Германии начнут экономить энергию на фоне сокращения поставок газа

В крупных городах Германии начнут экономить энергию на фоне сокращения поставок газа

Власти некоторых крупных городов Германии вводят меры по экономии энергоресурсов на фоне сокращения поставок газа в Европу, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

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