Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь РФ и «Орешник»

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил агентству РИА Новости, что он не общался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом по поводу ударов западным дальнобойным оружием со стороны Украины по территории России, а также ответа «Орешником».
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