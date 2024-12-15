Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления пере...Израиль утвердил ...
  • Eduard
    Что за времена настали,единица общества пытается навязать свое мнение всем! Может она проведет Выборы СРЕДИ СЕБЯ РОДН...Сенатор Пушков за...
  • Eduard
    Знаете,мнение какой-то суки Саломы нас интеремоватт нп должно,она не общество,а единица его, Люди на должны ходить на...Сенатор Пушков за...

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь РФ и «Орешник»

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь РФ и «Орешник»

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил агентству РИА Новости, что он не общался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом по поводу ударов западным дальнобойным оружием со стороны Украины по территории России, а также ответа «Орешником».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх