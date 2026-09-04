Морспасфлот отправил судно для эвакуации с Шпицбергена

На Шпицбергене арестовали судно "Профессор Молчанов", сообщил министр Алексей Чекунков на ВЭФ. Морспасфлот выделил судно для эвакуации россиян.
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