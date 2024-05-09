Комплекс «Триумф» принял участие в Параде Победы на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошел парад в честь 79-й годовщины Дня Победы. В нем приняли участие представители 68-го армейского корпуса, дислоцированного на острове, а также кадеты, юнармейцы, казаки и сотрудники силовых ведомств.
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